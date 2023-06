Harrison Ford und Calista Flockhart strahlen auf Red Carpet!

Die beiden können sich sehen lassen! Das Schauspielerpaar Harrison Ford (80) und Calista Flockhart (58) ist seit 13 Jahren glücklich verheiratet. Der Altersunterschied von 22 Jahren scheint die beiden nicht zu stören und sie wirken noch heute verliebt wie am ersten Tag. Das stellten sie erst jetzt wieder unter Beweis, als sie gemeinsam eine Filmpremiere besuchten. Und es lässt sich festhalten: Harrison und Calista strahlen förmlich auf dem roten Teppich!

Für die Premiere von Harrisons neuem Film "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" hatten sich die beiden in Schale geworfen. Während der Schauspieler in einem klassischen schwarzen Anzug mit schwarzer Krawatte überzeugte, erschien seine Begleitung in einem schulterfreien Oberteil, das sie mit einem goldgelben Rock kombinierte. Wie People berichtet, handelt es sich dabei um ein Design von Ralph Lauren (83), das Calista bereits 1999 zur Emmy-Verleihung getragen hatte. Gemeinsam posierten sie für die Fotografen und wirkten gut gelaunt.

Zuletzt hatte man die beiden bei den Filmfestspielen von Cannes gesehen. Dort war Harrison für sein Lebenswerk mit der Ehrenpalme ausgezeichnet worden. Im Rahmen der Veranstaltung hatte der "Indiana Jones"-Star erneut bestätigt, seiner geliebten Rolle nach mehr als 40 Jahren den Rücken zu kehren.

MEGA Harrison Ford und Calista Flockhart bei einer Filmpremiere im Juni 2023

Getty Images Harrison Ford und Calista Flockhart im Juni 2005

Getty Images Harrison Ford und Calista Flockhart, Schauspieler

