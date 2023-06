Peggy Jerofke stellt klar: Sie hat noch keinen neuen Partner

Sie setzt den Spekulationen ein Ende! Peggy Jerofke und Stephan Jerkel (53) waren rund 20 Jahre gemeinsam durchs Leben gegangen. Doch vergangenes Jahr ist die Liebe der beiden Goodbye Deutschland-Stars in die Brüche gegangen. Zuletzt wurde gemunkelt, ob die Kampf der Realitystars-Kandidatin einen neuen Freund hat – auch ihr Ex feuerte die Gerüchte an. Peggy klärt nun aber auf: Sie ist immer noch Single!

Bei "Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" äußert sich Peggy zu ihrem Beziehungsstatus. Sie habe mitbekommen, dass ihr Ex behauptet hatte, sich wieder neu verliebt zu haben. Doch offenbar hat der 53-Jährige unrecht gehabt. "Ich kann hier jetzt offiziell sagen: Es ist nicht so", stellt Peggy klar. Es gebe keinen neuen Mann in ihrem Leben.

In einer vorherigen Ausgabe der TV-Show wurde Steff nach einem möglichen Liebescomeback mit seiner Ex Peggy gefragt. "Ich glaube, da ist schon was Neues im Busch. [...] Ich bin nicht der Neue", meinte der Auswanderer daraufhin. Die zwei hätten bereits versucht, ihre Beziehung wieder aufleben zu lassen – das hätte allerdings nicht funktioniert.

Anzeige

Instagram / peggyjerofke Stephan Jerkel und Peggy Jerofke, Sommerhaus-Teilnehmer

Anzeige

RTLZWEI Peggy Jerofke bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

RTL Stephan Jerkel und Peggy Jerofke im "Sommerhaus der Stars" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de