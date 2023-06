Tatum und Louis verlassen "Temptation Island" gemeinsam!

Das Experiment ist geglückt! Louis Streich und seine Freundin Tatum Sara (24) stellten sich bei Temptation Island dem ultimativen Treuetest. Obwohl die beiden bereits seit drei Jahren gemeinsam durchs Leben gehen, fehlte vor allem eins in der Beziehung: Vertrauen. Zwei Wochen lebten sie in getrennten Villen auf der Insel der Versuchung und durften sich beim großen Lagerfeuer nun endlich wiedersehen – und die Bemühungen haben sich ausgezahlt: Tatum und Louis verlassen die Insel gemeinsam!

Obwohl es bei den zwei Turteltauben die ein oder andere Baustelle in der Beziehung gibt, war dennoch für beide am Ende klar: "Wir verlassen die Insel der Versuchung als Paar!" Auf die Frage, was sich in ihrem Zusammenleben ändern müsse, um glücklicher zu sein, finden sowohl Tatum als auch Louis klare Worte. Während für die 24-Jährige nun vor allem das Vertrauen stimmen müsse, ginge es ihrem Liebsten in erster Linie um die Kommunikation: "Ich möchte, dass wir in Zukunft noch mehr miteinander reden – über unsere Gefühle und was uns stört."

Noch bevor die Vertrauensprobe auf der Insel losging, schrieb sich das Pärchen zwei süße Briefe, die es sich beim entscheidenden Lagerfeuer erneut vorlas. "Ich hoffe, das Experiment bringt uns noch näher zusammen und schenkt dir wieder mehr vertrauen in uns und mich", erklärte Tatum unter Tränen. Aber auch der 27-Jährige konnte bei solch gefühlvollen Worten die Tränen nicht länger zurückhalten: "Ich werde Blut, Tränen und Schweiß geben, um für dich der perfekte Mann zu sein!"

