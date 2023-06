"Temptation Island": Charline und Adrian auf Dreamdates

Es wird noch einmal spannend! Für Charline Grothe und Adrian Loevenich stehen jetzt bei Temptaton Island die Dreamdates an – allerdings nicht miteinander, sondern mit ihren Verführern. Von Action bis Romantik ist alles dabei. Werden sie der letzten Verführung vor dem finalen Lagerfeuer widerstehen und somit an ihrer Beziehung festhalten können? Das passiert auf den romantischen Dreamdates von Charline und Adrian.

Für Adrian geht mit seinen drei Verführerinnen Anastasia, Melissa und Laura zurück in die Villa. Dort lässt er sich ausgiebig massieren. "Ich werde nichts machen, ich werde ein bisschen spielen, aber im Endeffekt habe ich meine Freundin in der anderen Villa", erklärt der Vergebene selbstsicher. Für Charline und Mikael wird es abenteuerlich: Sie springen von einer Klippe ins Wasser. "Das ist eine Erinnerung fürs Leben, die wir miteinander teilen", freut sich die Blondine.

Nach all den Bildern, die sie gesehen hat, glaube sie nicht mehr an eine gemeinsame Zukunft. "Mir wurden die Augen geöffnet. Ich dachte halt immer, in einer Beziehung muss man zurückstecken", sagt sie zu ihrem Verführer. Doch Mika habe ihr gezeigt, dass sie sich für keinen Mann verändern müsse.

