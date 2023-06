Vierter Platz: Diese GNTM-Kandidatin muss als Nächste gehen!

Für sie ist der Traum jetzt vorbei! Heute entscheidet sich endlich, wer Germany's next Topmodel 2023 gewinnen wird. In den vergangenen Wochen kämpften sich fünf Kandidatinnen von Woche zu Woche bis ins große Finale. Best-Ager-Model Nicole konnte Heidi Klum (50) nicht überzeugen und musste die Finalshow bereits als Erste verlassen. Jetzt ist die nächste Entscheidung gefallen – dieses Nachwuchsmodel belegt den vierten Platz!

Beim zweiten Walk des Abends liefen die Models zu Beyoncés (41) Song "Pure/Honey" über den Laufsteg. Star-Tänzer Majnoon kreierte dafür eine besondere Choreo, die die vier Kandidatinnen performten – inklusive Kleiderwechsel. Doch Selma lieferte offenbar nicht so gut ab, wie Vivien, Somajia und Olivia. Als Viertplatzierte muss sie nun kurz vor dem Ziel die Show verlassen.

Die Fans sind mit der Entscheidung wohl nicht einverstanden. Auf Twitter reagieren die meisten schockiert, doch sind sich sicher, dass die Viertplatzierte auch so erfolgreich wird. "Selma braucht den Titel nicht. Die wird's auch so schaffen. Und Heidi weiß das", meint ein User. Ein weiterer merkt an: "Dann wird Vivien den Zauber gewinnen. Erstes Curvy-Topmodel."

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Die GNTM-Finalistinnen Vivien, Somajia, Nicole, Olivia und Selma

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Die GNTM-Finalistinnen Olivia, Nicole, Selma, Vivien und Somajia

Anzeige

ProSieben / Sven Doornkaat Selma beim Harper's-Bazaar-Shooting bei GNTM 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de