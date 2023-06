Wegen After-Baby-Body: Molly-Mae Hague hat große Zweifel

Molly-Mae Hague (24) hat mit den Nachwirkungen ihrer Schwangerschaft zu kämpfen! Die einstige Teilnehmerin der britischen Version von Love Island ist seit rund einem halben Jahr Mutter: Im Januar 2023 durfte die Influencerin ihr erstes Kind – die kleine Tochter namens Bambi – auf der Welt begrüßen. Seither gewährt sie ihrer Community in den sozialen Medien regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit Baby. Jetzt gibt Molly-Mae ganz offen zu, dass sie mit ihrem After-Baby-Body noch nicht im Reinen ist.

Auf ihrem Instagram-Profil öffnet sich Molly jetzt gegenüber ihren Fans und spricht total offen über ihre Unsicherheiten. "Es ist ein Prozess – einer, der mir nicht leichtfällt. Aber ich wusste von der ersten Sekunde der Schwangerschaft an, dass ich meinen Körper nach der Geburt nicht über Nacht akzeptieren würde", erklärt die Neu-Mama.

Trotz ihrer Zweifel blickt Molly positiv in die Zukunft. "Ich hoffe, dass ich bald wieder einen gesunden, ausgewogenen Lebensstil annehmen werde", führt sie an und betont: "Es ist noch nicht so weit – aber ich weiß, dass ich Geduld mit mir haben muss."

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Mai 2023

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Mai 2023

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Mai 2023

