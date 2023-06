Alltag mit Baby: Aurora Ramazzotti kriegt Hate im Netz

Aurora Ramazzotti (26) wird kritisiert! Die Tochter von Michelle Hunziker (46) könnte aktuell kaum glücklicher sein. Im März dieses Jahres wurde sie erstmals Mutter: Gemeinsam mit ihrem Partner Goffredo Cerza durfte sie ihren Sohn Cesare auf der Welt begrüßen. Mit ihrer Community teilt der Promi-Sprössling gerne Einblicke in ihr Leben als Neu-Mama. Ein neuer Beitrag von Aurora sorgt jetzt für mächtig Aufregung...

Via Instagram teilte die 26-Jährige ihren Alltag mit ihrem Baby – Aurora beschrieb sehr detailliert den Tagesablauf mit Cesare. Für einige Fans schien dies zu viel des Guten gewesen zu sein, denn prompt entfachte eine hitzige Diskussion unter ihrem Post. "Ich verstehe wirklich nicht, dass man alles, was das Kind tut, so detailliert aufzählen muss. [...] Genieß doch all das, ohne das Bedürfnis zu haben, unbedingt alles erzählen zu wollen", wetterte ein User. "Was buchstäblich jede Mutter auf der Welt tut. Aber hey, in Mailand ist sogar ein Furz Instagram-würdig", fügte eine andere hinzu.

Es ist nicht das erste Mal, dass Aurora intime Details preisgibt. Zwei Wochen nach der Geburt ihres Sohnes hatte sie ein Bild veröffentlicht, das sie beim Stillen zeigt. Auf ihrem Instagram-Profil war zu sehen, wie Aurora in die Kamera lächelt, während der Kleine an der Brust seiner Mama nuckelt.

Getty Images Aurora Ramazzotti, Juni 2018

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti mit ihrem Partner Goffredo Cerza

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti im April 2023

