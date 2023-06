Für einen guten Zweck: Prinzessin Kate spendet 58.000 Euro

Prinzessin Kate (41) zeigt sich großzügig. Die Frau des britischen Thronfolgers Prinz William (40) scheut nicht davor zurück, für Wohltätigkeitsprojekte auch mal mit anzupacken. In ihrer Arbeit für die Krone ist die Förderung von Familien und Kindern ihr großes Steckenpferd. Dafür unterstützt sie regelmäßig Organisationen und Gruppen. Auch jetzt setzt sich Kate für ein Herzensprojekt ein – und spendete eine stattliche Summe.

Wie das Hello! Magazine berichtet, traf Kate sich mit den Forschern, die an einer Studie zur Beurteilung des Wohlbefindens von Babys arbeiten. Sie besuchte das zugehörige Zentrum in Nuneaton in England. Bei einem Rundgang traf sie sich auch mit Familien und Kindern der örtlichen Schulen. Als besonderes Highlight sicherte Kate den Forschern zu, dass ihre eigene Organisation die Studie unterstützen werde und das mit satten 58.000 Euro. Doch die Prinzessin von Wales glänzte nicht nur mit ihrer Großzügigkeit, sondern auch mit ihrem Outfit. Für das Treffen wählte sie ein Kleid mit Knöpfen und grünem Blumenmuster.

Als Frau des Thronfolgers wird Kate irgendwann Königin werden. Wofür sie diese Position nutzen wird, weiß die dreifache Mutter wohl auch schon genau. Laut The Mirror wurde sie bei der "Chelsea Flower Show" von einem Mädchen gefragt, was sie als Erstes tun werde, wenn sie auf dem Thron sitzt. "Sie hat gesagt, wenn sie Königin wird, will sie Kindern helfen", hatte das Mädchen erzählt.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate beim Maidenhead Rugby Club

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de