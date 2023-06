Hat Vivien GNTM verdient gewonnen? Das sagen die Fans dazu!

Gönnen es ihr die Fans? Gestern Abend hatte das langersehnte Warten auf das große Finale der 18. Germany's next Topmodel-Staffel ein Ende. Ab 20.15 Uhr ging es bei ProSieben ans Eingemachte. Die fünf Finalistinnen Selma, Olivia, Somajia, Nicole und Vivien lieferten sich bis zum Schluss ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Seit gestern Nacht steht fest: Vivien ist "Germany's next Topmodel" 2023! Doch was sagen die Fans: War Viviens Sieg verdient?

Was sagen die Fans zu Viviens Triumph? Promiflash befragte seine Leser nach dem gestrigen Finale, wie die diesjährige Gewinnerin bei ihnen ankommt. Die Meinung der 1.698 Umfrage-Teilnehmer viel dabei ziemlich zwiegespalten aus: Während 889 Leser – also 52,4 Prozent – ihren Sieg verdient finden, hätten die restlichen 47,6 Prozent es einer anderen Kandidatin mehr gegönnt [Stand: 16. Juni 2023, 9.20 Uhr].

Am Ende des Abends entschied sich alles zwischen Somajia und Vivien – beide bangten bis zum Schluss. Letztendlich konnte sich Vivien in jeder Runde gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen und wurde schließlich von Model-Mama Heidi Klum (50) zur Gewinnerin der 18. GNTM-Staffel gekürt. Dabei konnte 23-Jährige ihr Glück selbst kaum fassen. "Das Gefühl, das überwiegt, ist Dankbarkeit. Dafür, dass ich überhaupt die Chance bekommen durfte, dass ich Woche für Woche beweisen durfte, was ich kann", verriet sie im anschließenden Interview mit red.

Sven Doornkaat Heidi Klum mit den GNTM-Finalistinnen 2023

ProSieben / Richard Hübner Vivien, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

ProSieben / Sven Doornkaat Vivien Blotzki beim GNTM-Covershoot 2023

