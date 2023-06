Jonathan Majors und Meagan Good genießen geheimes Lunch-Date

Jonathan Majors (33) und Meagan Good (41) scheinen ihre Zeit zu genießen! Der Schauspieler hatte in den vergangenen Wochen immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. So wurde er etwa festgenommen, weil er seine Ex-Freundin angegriffen haben soll. Doch offenbar hat der "Creed III"-Star auch schöne Nachrichten in seinem Leben: Er soll wieder vergeben sein! Jetzt wurde Jonathan mit seiner neuen Freundin Meagan bei einem Date gesehen.

Auf neuen Fotos, die Page Six vorliegen, wurde das Paar in einem Restaurant in Los Angeles abgelichtet. Gemeinsam saßen sie an einem Tisch und warteten auf ihr Essen – dabei war Jonathan darauf bedacht, undercover zu bleiben: Er trug einen Hoodie, eine Cap und eine Sonnenbrille. Meagan war ebenfalls ganz leger in einem Pulli und einer Sportleggings gekleidet.

Erst Ende April sorgte Jonathan erneut für Negativschlagzeilen. Seine Ex hat nämlich eine einstweilige Verfügung gegen ihn gefordert – und diese habe die Staatsanwaltschaft genehmigt. Dagegen hatte der Filmstar allerdings auch nichts einzuwenden, da er laut seiner Anwältin "nichts mit der Frau zu tun haben will, die ihn angegriffen hat".

Getty Images Jonathan Majors, März 2023

Getty Images Meagan Good im März 2023

Getty Images Jonathan Majors, Schauspieler

