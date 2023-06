Kind und Verlobung: Sind das Channing Tatum und Zoes Pläne?

So steht es um Zoe Kravitz (34) und Channing Tatums (43) Zukunftspläne! Seit August 2021 sind die beiden Schauspieler nun schon liiert. Sowohl die Big Little Lies-Darstellerin als auch der Magic Mike-Star waren jeweils zuvor bereits verheiratet gewesen. Kann sich das Paar etwa vorstellen, nun miteinander den Bund der Ehe einzugehen? Offenbar denkt derzeit weder Channing noch Zoe an eine Verlobung!

"Beide standen bereits an diesem Punkt und es hat nicht funktioniert, also haben sie derzeit keine Pläne, sich zu verloben", plaudert ein Insider gegenüber Us Weekly aus. Das Paar sei derzeit nämlich glücklich über den Stand der Beziehung. "Es macht sie glücklich, die Dinge einfach ihren natürlichen Lauf nehmen zu lassen", fügt die Quelle hinzu. Laut dem Tippgeber sei eine Sache jedoch weitaus wahrscheinlicher: "Ein Baby könnte im Bereich des Möglichen liegen."

In einem Interview hatte sich der Schauspieler bereits dazu geäußert, dass er einer erneuten Hochzeit eher ablehnend gegenüberstehe. Zoe soll davon gar nicht begeistert gewesen sein! "Bis sie erfahren hat, was Channing gesagt hat, war ihr nicht klar, dass die Idee zu heiraten so gut wie vom Tisch ist. Das hat sie verletzt", erklärte ein Freund gegenüber Radar Online.

Anzeige

Getty Images Channing Tatum im März 2023

Anzeige

Getty Images Zoe Kravitz im April 2023

Anzeige

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Anzeige

Glaubt ihr, dass sie ihre Beziehung bald auf die nächste Stufe heben? Ja, ich glaube schon! Nein, vermutlich nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de