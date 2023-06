Nach Sturz von Treppe: Shirin David zeigt ihr kaputtes Knie

Autsch! Shirin David (28) zählt zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands. Aktuell verstärkt sie bei The Voice of Germany das Coaching-Team mit einer ordentlichen Portion Frauenpower. Nur schien die "Lieben Wir"-Interpretin wohl kürzlich für eine Millisekunde eben genau diese Power verlassen zu haben. Denn wie sie selbst berichtet, habe sie sich nicht unerheblich beim Sturz von einer Treppe verletzt. Ihr Knie präsentiert Shirin jetzt ihren Fans in den sozialen Medien – und das in all seiner blauen Pracht.

"Knie-Update", schreibt die 28-Jährige zu dem Bild in ihrer Instagram-Story. Dem fügt Shirin noch einen Totenkopf und einen genervt schauenden Emoji hinzu. Bereits kurz nach ihrem Sturz meldete sich Shirin auf Social Media mit einem Update bei ihrer Community. Auf dem Schnappschuss grinst die Künstlerin in die Kamera – ihr geschwollenes Knie war schon zu diesem Zeitpunkt kaum zu übersehen. "Was hat zwei Daumen und ist heute über eine ganze Etage Treppe geflogen?", kommentiert sie damals scherzend.

Bleibt nur zu hoffen, dass die restlichen Aufnahmen der beliebten Gesangsshow ohne weitere Vorfälle dieser Art verlaufen. Voraussichtlich im Herbst soll diese in seine bereits 13. Runde gehen. Neben Shirin, kämpfen diesmal auch Bill (33) und Tom Kaulitz (33), der irische Sänger Ronan Keating (46) sowie Giovanni Zarrella (45) um die besten Stimmen Deutschlands.

Instagram / shirindavid Shirin Davids Knie

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin

Getty Images Shirin David während der Bambi Awards 2019

