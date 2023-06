North wird zehn: Mama Kim Kardashian teilt niedlichen Tribut

Kim Kardashian (42) ist stolz auf ihre Tochter. Mit ihrem Ex-Mann Kanye West (46) hat die Unternehmerin vier gemeinsame Kinder. Ein besonders enges Band scheint sie mit ihrer ältesten Tochter North (10) zu haben. Immer wieder teilt sie stolz Bilder mit ihrem Nachwuchs. Nun feiert North ihren zehnten Geburtstag mit einer großen Feier. Und zu ihrem Ehrentag postet Mama Kim einen liebevollen Tribut.

Bei Instagram widmet Kim ihrer Tochter einen süßen Post und richtet liebevolle Worte an sie. "Mein süßes, besonderes Geburtstagsmädchen. Ich kann nicht glauben, dass du zehn Jahre alt bist, North. Meine Seele hat sich an dem Tag, an dem ich dich bekommen habe, verändert und ich liebe es, dich als meine beste Freundin zu haben", meint die 42-Jährige stolz. Dazu teilt sie Selfies, die das Duo bei einer offenbar gemeinsamen Leidenschaft zeigen – beim Basketball. In den Kommentaren gratulieren neben den Fans auch Familienmitglieder. North' Tante Khloé (38) schreibt: "Happy Birthday, mein Baby Northie."

Um ihren zehnten Geburtstag gebührend zu feiern, schmiss North eine ganz besondere Party. Bei TikTok teilte die Nachwuchs-Influencerin die Eindrücke ihrer Feier. Zusammen mit ihren Freunden wurde eine große Übernachtungsparty organisiert. Und das Motto des Abends lautete wohl Pink. Für die Gäste gab es sogar personalisierte Pyjamas und jede Menge Süßigkeiten.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West im Juni 2023

Getty Images North West und Kim Kardashian bei der Paris Fashion Week

TikTok / kimandnorth North West im Juni 2023

