Nach Erbstreit: Priscilla Presley strahlt mit Riley auf Foto

Es scheint alles wieder im Lot zu sein! Nach dem überraschenden Tod von Lisa Marie Presley (✝54) im Januar dieses Jahres brach ein großer Streit um ihr Vermögen aus: Ihre Tochter Riley Keough (34) sollte das Gesamtvermögen erben, doch ihre Großmutter Priscilla Presley focht dies an. Mittlerweile hat die Familie eine Einigung gefunden. Riley versteht sich mit ihrer Oma offenbar wieder prächtig – zusammen mit Priscilla feiert sie nun sogar den Mittelschulabschluss ihrer Schwestern!

Auf Instagram teilt die 78-Jährige nun einen Schnappschuss, mit dem sie einen besonderen Meilenstein ihrer Enkeltöchter feiert. "Happy Abschluss-Tag, Mädels. Jetzt seid ihr in der Highschool", freut sich Priscilla. Auf dem Foto strahlt sie neben den 14-jährigen Zwillingen Finley (14) und Harper (14) sowie Riley in die Kamera – zwischen ihr und der "Daisy Jones & the Six"-Darstellerin scheint es nach dem Erbstreit offenbar kein böses Blut mehr zu geben.

Und worauf hat sich die Familie nun geeinigt? Laut People soll Riley die Vollmacht über das Vermögen bekommen. Ihr Onkel Navarone Garibaldi (36) wird angeblich ein Neuntel des Erbes erhalten und Priscilla wird eine einmalige Pauschalzahlung in siebenstelliger Höhe bekommen. Der Rest soll zwischen Lisa Maries Kindern aufgeteilt werden.

Anzeige

Getty Images Priscilla Presley und Riley Keough

Anzeige

Getty Images Lisa Marie Presley, ihre Mutter Priscilla und ihre Töchter im Jahr 2022

Anzeige

Getty Images Priscilla Presley mit ihrer Enkeltochter Riley Keough

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de