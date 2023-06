Sonny Loops hat immer noch viel Kontakt zu Ex-Freund Marcel

Es fließt kein böses Blut! Influencerin und YouTuberin Sonny Loops gab im Januar 2023 nach ganzen sechs Jahren die Trennung von ihrem damaligen Freund Marcel Scorpion im Netz bekannt. Knapp einen Monat nach der Trennung, teilte die 28-Jährige ihrer Community mit, wieder vergeben zu sein. Nichtsdestotrotz steht das Ex-Paar auch heute noch im engen Kontakt zueinander, wie Sonny Promiflash in einem Interview erzählt.

Auf die Frage, wie das Verhältnis zwischen ihr und Marcel heute ist, antwortet die 28-Jährige gegenüber Promiflash: "Tatsächlich haben wir eigentlich noch relativ viel Kontakt für ein Ex-Paar. Ist manchmal auch ein bisschen merkwürdig, aber ich bin froh, dass mein neuer Freund das cool findet, wenn wir telefonieren." Doch was haben sich die beiden zu erzählen? "Man hält sich so up-to-date. Wir haben gesagt, wir bleiben Freunde und wir haben ja auch einen Hund zusammen gekauft, den gibt man sich auch mal hin und her", äußert sie sich.

Heute lebt die Beauty nämlich nicht mehr in Berlin –Köln ist ihre neue Wahlheimat. "Ich habe in Köln ganz viele liebe Leute, die mich immer unterstützen, sodass ich mich nie alleine fühle. Es war die richtige Entscheidung, nach Köln zu ziehen", äußert sich der Webstar.

Instagram / sonnyloops Sonny Loops, YouTuberin

Instagram / sonnyloops Sonny Loops, YouTuberin

Instagram / sonnyloops Sonny Loops, YouTuberin

