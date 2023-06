Zeigt Kylie hier ihren Knutschfleck von Timothée Chalamet?

Ist das wirklich, wonach es aussieht? Kürzlich postete Kylie Jenner (25) eine süße Fotostrecke, die sie mit ihren Kindern Stormi (5) und Aire (1) zeigt. Doch obwohl die Schnappschüsse an Niedlichkeit wohl kaum zu übertreffen sind, fiel ihren Fans ein Detail besonders ins Auge. Schon seit längerem brodelt die Gerüchteküche um eine mögliche Liebelei zwischen dem Social-Media-Star und Schauspieler Timothée Chalamet (27). Eines der von Kylie geteilten Bilder lässt jetzt vermuten: Ist da etwa ein Knutschfleck von Timothée an Kylies Hals zu sehen?

"Bin ich die Einzige, die den Knutschfleck sieht?", kommentiert ein Follower den Instagram-Beitrag des Keeping up with the Kardashians-Stars. Andere scheinen sich auch schon ziemlich sicher zu sein, wer genau der Verantwortliche für Kylies Knutschfleck ist: "Der Timothée Chalamet-Effekt", heißt es da mitunter in den Kommentaren. Gemeint ist ein Foto, auf dem die 25-Jährige Söhnchen Aire im Arm hält und währenddessen mit der anderen Hand ihre Haare von ihrem Hals streicht. Und tatsächlich schimmert da ein kleiner Fleck hervor, der einem Knutschfleck zum Verwechseln ähnlich sieht.

Anfang des Jahres trennte sich der Reality-TV-Star von ihrem Kindsvater, US-Rapper Travis Scott (32). Der Instagram-Seite DeuxMoi zufolge sollen sich Kylie und Timothée nur kurze Zeit später angenähert haben – Fotos zeigten die beiden im April erstmals gemeinsam. Bisher äußerten sich jedoch weder die Unternehmerin noch der Hollywoodschauspieler zu den Liebes-Spekulationen.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit Aire Webster

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner bei der Met Gala 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de