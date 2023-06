Serkan Yavuz' Bachelorette Gerda und Partnerin Samira feiern

Das hätte sich Serkan Yavuz (30) wohl nie erträumt. Im Jahr 2019 nahm der gebürtige Regensburger an Die Bachelorette teil und kämpfte dort um das Herz von Gerda Lewis (30) – jedoch ohne Erfolg. Doch das ermöglichte es ihm zwei Jahre später bei Bachelor in Paradise mitzumachen, wo er Samira Klampfl (29) kennen und lieben lernte. Mittlerweile sind die beiden sogar stolze Eltern einer Tochter. Doch nun sorgte der Bayer für eine große Überraschung: Serkan feierte gemeinsam mit Gerda und Samira!

In seiner Instagram-Story teilte der 30-Jährige ein Video aus einem Nachtclub, wo die einstige Bachelorette und seine Partnerin ausgelassen tanzten: In einem engen schwarzen Kleid bewegte sich die Blondine zu dem Song "Yeah 3x" von Chris Brown (34), während die Brünette in einer weißen Hose und einem bauchfreien Top auf- und absprang. Die beiden Frauen hatten dabei augenscheinlich eine Menge Spaß. "Früher um Gerdas Herz gekämpft und heute tanzen sie zusammen – ich kann glücklich sterben", scherzte der Vater einer Tochter.

Vor wenigen Wochen hatten Serkan und Samira ebenfalls etwas zu feiern: Ihre Tochter Nova Skye Sya ist ein Jahr alt geworden. "Ich kann es kaum realisieren, dass wir um 2:27 Uhr ein ganzes Jahr Nova-Liebe leben dürfen. Wie unglaublich toll wir diese Zeit gemeistert haben. Alle!", hatte Samira geschwärmt.

Instagram / serkan_yavuz Gerda Lewis und Samira Klampfl

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit seiner Tochter

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl, Serkan Yavuz und ihre Tochter

