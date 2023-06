Stiefpapa-Dasein: Das machte Jonathan Scott daran traurig!

Seine Rolle musste erst definiert werden! Der kanadische Reality-TV-Star Jonathan Scott (45) ist vor allem für die Immobiliensendung "Property Brothers" bekannt, die er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Drew moderiert. Privat hat er in der US-amerikanischen Schauspielerin Zooey Deschanel (43) sein Glück gefunden – diese brachte die Kinder Charlie und Elsie mit in die Beziehung. Nun verrät Jonathan, welcher Aspekt des Stiefpapa-Lebens ihn zu Beginn manchmal traurig stimmte!

Im Interview mit People packt das TV-Gesicht darüber aus, dass seine Rolle im Leben der beiden Kinder erst einmal definiert werden musste: "Sie haben ihren Vater, und sie haben eine tolle Beziehung zu ihm, also ist er ihr Papa." Dass die Kleinen andere korrigierten, die ihn für deren Vater hielten, habe seine Gefühle aber verletzt: "Wenn sie mit anderen Kindern unterwegs waren und jemand sagte: 'Oh, dein Papa ist so lustig', sagten sie: 'Das ist nicht mein Papa, er ist mein Jonathan'. Das tat schon ein bisschen weh." Daraufhin habe er gelernt, offen mit den Kleinen zu kommunizieren, dass auch Erwachsene Gefühle hätten.

Jonathan ist der Meinung, dass ein guter Vater auch ein guter Partner sein müsse. Anfang des Jahres hatte er sich als solcher unter Beweis gestellt, als er seiner Freundin Zooey mit rührenden Worten zum Geburtstag gratuliert hatte. Der 45-Jährige hatte seine Freundin via Social Media wissen lassen: "Du wirst einfach immer besser!"

Snorlax / MEGA Zooey Deschanel mit ihrem Freund Jonathan Scott und ihrer Tochter

Instagram / Jonathanscott Zooey Deschanel und ihr Freund Jonathan Scott

Instagram / jonathanscott Zooey Deschanel und Jonathan Scott

