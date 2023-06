Das sagt Travis Barkers Ex Shanna Moakler zu den Babynews

Das sagt sie dazu! Travis Barker (47) und Kourtney Kardashian (44) verkündeten vor wenigen Tagen, dass sie zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Der Blink-182-Drummer hatte in die Beziehung jedoch auch zwei Kinder gebracht, deren Mutter seine Ex Shanna Moakler (48) ist. Die teilte in den vergangenen Monaten ganz schön gegen ihren Ex und seine Neue aus – doch was hat Shanna jetzt zu den Babynews zu sagen?

Das wollte jedenfalls ein Fan von ihr auf Instagram wissen. Shanna teilte dort nämlich ein heißes Selfie von sich in einem Whirlpool – woraufhin ein Follower fragte, was ihre Gedanken zu dem Baby seien. "Ich freue mich sehr für die beiden und hoffe, dass es eine tolle Erfahrung wird, ein neues Leben in die Welt zu setzen", antwortete Shanna daraufhin sachlich.

Vor wenigen Monaten hatte die TV-Bekanntheit noch fies über Kourtney und Travis abgelästert. "Ich habe wirklich nichts Positives über sie zu sagen. Das liegt nicht daran, dass ich verbittert bin und ich bin definitiv nicht eifersüchtig", hatte sie in dem Podcast "Miss Understood" gewettert. Shanna fände die Beziehung der beiden "total komisch" und absurd.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Realitystar

Instagram / shannamoakler Shanna Moakler im Whirlpool

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian im Oktober 2022

