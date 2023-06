Hilary Swank hat sich durch ihr neues Muttersein verändert!

Hilary Swank (48) blüht in ihrer neuen Rolle wohl auf! Die Schauspielerin und ihr Partner Philip Schneider sind im April zum ersten Mal Eltern geworden – und das sogar von Zwillingen! Mit Details über ihre Sprösslinge hält sich die "P.S. Ich liebe Dich"-Darstellerin zurück, so sind bisher weder das Babygeschlecht noch die Namen der Kleinen bekannt. Doch eine Sache ist gewiss: Das Leben der Hollywood-Bekanntheit hat sich dadurch komplett verändert – und somit wohl auch Hilarys Sichtweise!

Wie ein Insider gegenüber US Weekly jetzt ausplaudert, blühen die frisch gebackenen Eltern in ihrer Rolle total auf. Doch durch ihre Kids sollen sich vor allem die Prioritäten der Beauty verschoben haben. "Es hat Hilarys Sichtweise auf alles verändert […]. Früher war sie so sehr auf ihre Karriere konzentriert, jetzt dreht sich alles um ihre Familie", verrät die Quelle. Demnach könnte es wohl eine Weile dauern, bis die 48-Jährige wieder an ein Filmset zurückkehrt.

Doch wie geht es Hilary und Philip eigentlich? "Sie sind ekstatisch, aber erschöpft", gibt der Insider zu. Zwar benötige die "Million Dollar Baby"-Darstellerin etwas Hilfe, jedoch versuche sie das meiste so gut es geht selbst zu schaffen. "Sie hat eine Typ-A-Persönlichkeit und will alles selbst machen", erklärt die Quelle.

Getty Images Hilary Swank und Philip Schneider im Januar 2023

Instagram / hilaryswank Schauspielerin Hilary Swank mit ihren neu-geborenen Babys

Getty Images Hilary Swank, Juni 2019

