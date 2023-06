Nach Klinikaufenthalt: So war Coupleontour-Inas erste Nacht

Coupleontour kann in einen neuen Lebensabschnitt starten. Im vergangenen Jahr hatte das beliebte Influencer-Paar einen schweren Schicksalsschlag verkraften müssen: Während Vanessa mit ihrem ersten Kind schwanger war, erlitt Ina einen schweren Schlaganfall. Seitdem erholte sich die 27-Jährige in einem Krankenhaus. Nach fast einem Jahr Klinikaufenthalt durfte Ina am vergangenen Wochenende wieder nach Hause. Jetzt verrät die Content-Creatorin, wie es ihr dabei ging.

In einem Interview mit Bild sprachen Vanessa und Ina über ihre erste gemeinsame Nacht: "Vorab waren wir beide sehr nervös und angespannt, wie es sein wird, endlich wieder unter einem Dach zu leben. Nach der ersten Nacht können wir sagen, dass es ein gutes Gefühl ist, wieder zusammenzuleben." Da die beiden erst kürzlich mit ihrer Tochter in ein Haus gezogen sind, können sie sich nun der Renovierung widmen: "Im Haus gibt es noch einige Zimmer, die eingerichtet werden müssen. Nun können wir uns dem annehmen. Wir freuen uns!"

Auch auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account gewährten Vanessa und Ina ihren Fans Eindrücke von der Entlassung aus dem Krankenhaus: "Nach 11,5 Monaten geht es nach Hause", heißt es in dem Clip, in dem das Paar gemeinsam mit Töchterchen Olivia die Klinik verlassen. "Die schönste Nachricht heute", reagierte daraufhin ein Follower.

