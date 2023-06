Samira Cilingir fiebert der Geburt total positiv entgegen!

Samira Cilingir im Schwangerschafts-Plausch! Aktuell erwarten Samira und ihr Ehemann Yasin Cilingir (32) zum zweiten Mal Nachwuchs. Die schwangere Mama geht so langsam auf die Zielgerade zu und kann schon bald ihre kleine Tochter in den Armen halten. In den sozialen Medien teilt die Beauty alles mit ihrer Community und lässt ihre Fans an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Nun gibt die einstige Love Island-Kandidatin ein neues Update zu ihren anderen Umständen!

Auf die Frage, ob sie vor der Geburt schon aufgeregt sei, antwortet Samira via Instagram: "Nein, gar nicht. Will einfach alles hinter mich bringen, dass ich die Kleine in meinen Armen halten kann." Obwohl die Influencerin schon einen kleinen Sohn hat, macht sie sich überhaupt keine Sorgen, all dem nicht gerecht zu werden: "Gott gibt dir niemals eine Last. Alles wird schon, ich denke positiv", lässt die Frau von Yasin Cilingir ihre Fans wissen.

Vor Kurzem äußerte Yasin, sich nach Maliks Geburt vernachlässigt gefühlt zu haben. "Es war auf jeden Fall sehr schwer, Samira hat sich extrem auf Malik fokussiert gehabt. Ich habe mich vernachlässigt gefühlt", erzählt der Vater in seiner Instagram-Story. Das Love Island-Traumpaar hat seitdem an seiner Beziehung gearbeitet und ist sich sicher: "Beim zweiten Kind wird es uns sicherlich nicht passieren!"

Instagram / samira.bne Yasin und Samira Cilingir mit ihrem Sohn Malik

Instagram / samira.bne Samira Cilingir mit ihrem Sohn Malik

Instagram / samira.bne Samira Cilingir, Ehemalige "Love Island"-Teilnehmerin

