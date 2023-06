So süß gratuliert Madonna ihrem Papa Silvio zum Vatertag!

Sie vergisst nicht, wo sie herkommt! Die Popsängerin Madonna (64) kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken: Bereits in den 1980er Jahren war sie zum Weltstar aufgestiegen und hatte mit Hits wie "Like a Virgin" echte Dauerbrenner geschaffen. Trotz des großen Ruhms scheint die US-Amerikanerin mit italienischen Wurzeln nicht vergessen zu haben, wo sie herkommt und möchte sich bei einem besonderen Menschen bedanken: So süß gratuliert Madonna ihrem Dad zum Vatertag!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Popsängerin ein Selfie von sich sowie ein altes Porträtbild von ihrem mittlerweile 92-jährigen Vater Silvio. Dazu schreibt sie: "Alles Gute zum Vatertag an alle Dads da draußen! Aber vor allem an meinen Vater Silvio, der mir einmal sagte, er würde so alt werden, wie er nur könnte! Ich auch." Dass sie ihre großen Erfolge seinem Erziehungsstil zu verdanken hat, macht Madonna mit folgenden Worten deutlich: "Danke für deine unerbittliche Arbeitsmoral und Liebe und dafür, dass du mich nie verwöhnt hast. Du hast mir beigebracht, wie man ein Überlebenskünstler wird."

Madonna selbst hat zwei leibliche Kinder namens Lourdes Leon (26) und Rocco Ritchie (22). Ihre vier Adoptivkinder David Banda Mwale (17), Mercy James (17), Stelle Ciccone (10) und Estere Ciccone (10) haben das Familienglück der Popintepretin schließlich komplett gemacht. Auch wenn Madonna ursprünglich keinen eigenen Nachwuchs gewollt hatte, so seien ihre Kinder heute ihr größter Stolz, wie sie vor einigen Wochen verriet.

Anzeige

Instagram Silvio, Vater von Popsängerin Madonna

Anzeige

Getty Images Madonna im Jahr 2023

Anzeige

Getty Images Rocco Ritchie, Madonna und Lourdes Leon

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de