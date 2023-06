Cheyenne Ochsenknecht hat es nicht leicht mit Sohn Matteo

Ganz schön viel Stress für die junge Zweifachmama! Cheyenne Ochsenknecht (22) und ihr Ehemann Nino Sifkovits sind seit genau einem Monat und einer Woche Eltern von zwei Kindern. Die zwei Kleinen halten die Tochter von Natascha Ochsenknecht (58) ganz schön auf Trab, wie sie ihren Fans erzählt. Vor allem ihr neugeborener Sohn Matteo Nael hat eine sehr schwierige Anfangsphase und braucht daher seine Mama ganz besonders.

"Der kleine Mann macht es uns momentan leider nicht so einfach, weshalb ich mich auch einfach nicht viel melde", erzählt die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Matteo leidet aktuell an Koliken, Bauchschmerzen, Schnupfen und Husten und auch seit seiner Geburt war Cheyenne schon des Öfteren mit ihrem Sohn in der Kinderklinik. Doch die Schwester von Jimi Blue Ochsenknecht (31) hat nicht nur mit den Kids alle Hände voll zu tun, wie sie mit ihrer Community teilt: "Ich mache den Haushalt alleine, ich gehe einkaufen und ich kümmere mich um die Kids."

Die Tochter von Uwe Ochsenknecht (67) kann sich jetzt bald aber endlich mal wieder entspannen! Es ist ein Urlaub mit der ganzen Familie geplant. Die junge Mama kann ihre Freude kaum zurückhalten und sagt strahlend in die Kamera: "Ich bin so aufgeregt. Ich freue mich extrem."

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits im Februar 2023

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht bei der Marcel Ostertag Show in Berlin, Juli 2019

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht, Influencerin

