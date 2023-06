Chris Hemsworth wünscht sich normale Kindheit für Tochter

Er hat offenbar andere Wünsche für seine Tochter. Chris Hemsworth (39) gilt als einer der erfolgreichsten Schauspieler der Welt. Auch privat könnte es bei dem "Thor"-Darsteller wohl nicht besser laufen. Seit 13 Jahren ist er mit Elsa Pataky (46) verheiratet und gemeinsam haben sie drei Kinder: Die Zwillinge Sasha und Tristan (9) und Töchterchen India (11). Letztere gab nun ihr Schauspieldebüt in "Thor: Love and Thunder". Doch Chris will wohl, dass es dabei erst einmal bleibt.

"Ich möchte, dass sie eine Kindheit hat, und ich denke, das möchte sie auch", berichtet er bei Entertainment Tonight. Dennoch sei seine Tochter ein echter Profi am Set gewesen und habe viel Spaß gehabt. "Ich habe gesagt: 'Wir haben noch viel Zeit, Süße. Geh zur Schule, reite aus, hab Spaß, sei ein Kind'", erzählt Chris von einem Gespräch mit India. Wenn sich erst mal alles in Bewegung setze, sei es schwierig, wieder auszusteigen und man würde eine Menge Dinge verpassen.

Doch India ist nicht die Einzige seiner Kinder, die vom Job ihres Vaters angetan ist. Alle drei seien mit ihm am Set seines neuesten Films "Tyler Rake: Extraction 2" gewesen und sind offenbar hellauf begeistert. "Meine Kinder lieben [den Film]", plauderte Chris gegenüber People aus. "Sie waren oft am Set, um sich die Sachen anzusehen und wollten vor die Kamera springen und mitmachen", verrät er.

Getty Images Elsa Pataky und Chris Hemsworth

Getty Images Chris Hemsworth und Elsa Pataky, Juni 2019

Getty Images Chris Hemsworth, Juni 2023

