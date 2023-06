"Fake-Beziehung?": Auch Eric Sindermanns Freunde zweifeln!

Nicht nur die Fans haben diese Meinung! Eric Sindermann (34) und Sanja Alena (30) verkündeten vor wenigen Wochen, ein Paar zu sein. Doch schon wenigen Tage später gab es Stress zwischen den Realitystars. Der einstige Promi Big Brother-Kandidat knutschte mit seiner Ex rum. Im Netz häufen sich immer wieder Kommentare, dass weder er noch die Österreicherin es wirklich ernst miteinander meinen. Nun konfrontieren auch Diogo Sangre (28) und Chris Broy (34) Eric damit!

Bei "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" sprechen die drei Männer über die Beziehung, die für so viel Aufruhr sorgt. Nach einem Partyabend schildert Chris: "Eric hatte dann eine weibliche Bekanntschaft, ein Tag vorher haben wir auch Sanja mit jemandem gesehen. Keine Ahnung, was da passiert ist." Obwohl Eric und Sanja ein Paar sind, flirten sie auch mit anderen. "Wir haben uns die Frage gestellt: Ist das überhaupt eine Beziehung? Ist das eine Fake-Beziehung? Wissen die eigentlich, was die so treiben?", betont Diogo.

Im Gespräch scheint Eric zumindest einzusehen, dass es so nicht weitergehen kann. "Ich weiß, ich bin auch nicht besser. Aber dann soll sie offen mit mir reden. Dann führen wir eben eine offene Beziehung", schlägt er vor. Trotz allem betont Eric, dass er die Blondine liebt – das sorgt aber wieder für überraschte Gesichter. "Bro, wenn du sie liebst, wärst du im KitKat nicht mit einer...", erklärt Chris abschließend.

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und Sanja Alena im Juni 2023

Anzeige

Instagram / diogosangre Diogo Sangre im Februar 2022 in München

Anzeige

AEDT / ActionPress Eric Sindermann, Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de