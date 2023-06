Furzt Serkan Yavuz vor seiner Partnerin Samira Klampfl?

Serkan Yavuz (30) schreckt mal wieder nicht davor zurück, intime Details auszuplaudern. Seit 2021 ist der Influencer mit seiner Bachelor in Paradise-Partnerin Samira Klampfl (29) zusammen. Im Mai des vergangenen Jahres krönten sie ihre Liebe mit dem ersten gemeinsamen Nachwuchs, der kleinen Nova Skye Sya. Was ihr Zusammenleben angeht, nimmt Serkan selten ein Blatt vor den Mund. Nun verrät er sogar, ob er vor Samira pupst!

"Ja, mache ich und andersrum genauso. Wir haben das so in unserem Vertrag drinstehen – auch, dass Nase zuhalten verboten ist, wenn es passiert", scherzte der 30-Jährige in seiner Instagram-Story. Ob Samira damit klarkomme, sei eine andere Sache. "Mal mehr, mal weniger... Manchmal kommen die Dinger auch aus der Hölle", betonte der diesjährige Kampf der Realitystars-Sieger.

Es ist nicht das erste Mal, dass Serkan über seine Darmtätigkeiten spricht. 2021 berichtete er im Netz zum Beispiel von seinen Verdauungsproblemen, die ihn daran gehindert hatten, sein großes Geschäft zu verrichten. Er gab seinen Fans danach sogar ein Update von dem erlösenden Klogang. "Krank, es ist vollbracht", schrieb er damals zu einem Bild, das er offenbar währenddessen aufgenommen hatte.

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz, Samira Klampfl und ihre Tochter Nova

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl mit ihrer Tochter an Silvester 2022

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz

