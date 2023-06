Insider: Kriselt es bei Britney Spears und Sam Asgharis?

Dieser Insider plaudert aus dem Nähkästchen! Bereits seit einigen Wochen machen Gerüchte die Runde, dass es zwischen Britney Spears (41) und Sam Asghari (29) mächtig kriseln soll. Außerdem wurde in einer Doku behauptet, dass die Sängerin gegenüber ihrem Ehemann handgreiflich geworden sein soll. Doch diesen Gerüchten setzen die Turteltäubchen vor Kurzem ein Ende, als sie einen gemeinsamen Schnappschuss im Netz teilten. Jetzt behauptet ein Insider zudem: Britney und Sam sind noch immer überglücklich!

"Britney und Sam haben ihre Höhen und Tiefen, aber niemand kann leugnen, dass sie sich sehr lieben", plauderte eine Quelle gegenüber Us Weekly aus. Trotz der Trennungsgerüchte sei das Paar entschlossen, an seiner Ehe zu arbeiten und an einem Strang zu ziehen. "Sie führen eine wundervolle Ehe und lieben sich sehr", stellte der Insider zudem klar.

Bereits zum Hochzeitstag hatte Sam erneut bewiesen, wie sehr er Britney liebt. Auf seinem Instagram-Profil hatte der Schauspieler ein süßes Video des Hochzeitstages veröffentlicht und darunter geschrieben: "Ein Jahr bin ich schon mit der Frau meiner Träume verheiratet. Frohes Jubiläum."

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari auf dem Red Carpet

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari im Mai 2022 in Mexiko

Instagram / samasghari Sam Asghari und Britney Spears

