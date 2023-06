Kourtneys Schwangerschaft: Ex Scott Disick wusste Bescheid

Scott Disick (40) wurde nicht überrumpelt! Die Ex des TV-Stars, Kourtney Kardashian (44), geht bereits seit 2020 mit Travis Barker (47) durchs Leben. Vergangenes Jahr hatten die beiden sich in einer romantischen Zeremonie in Italien das Jawort gegeben. Nun erwarten sie sogar ein Kind! Die werdende Mama machte dies auf einem Konzert ihres Liebsten öffentlich. Der Vater ihrer älteren Kinder wisse allerdings schon länger davon.

Ein Insider behauptete gegenüber Daily Mail, dass der 40-Jährige bereits eingeweiht gewesen sei. "Scott wusste schon seit einer Weile, dass Kourtney schwanger ist – er hat es durch ihre Familie erfahren, die ihn nicht überrumpeln wollte." Er hege auch keinen Groll gegen seine Ex und deren Neuen. Doch etwas störe ihn trotzdem. "Dass Kourtney das am Vatertagswochenende verkündet hat, hat ihn sehr getroffen. Er wird darüber hinwegkommen, aber Scott ist traurig", verriet die Quelle weiter.

Zuletzt war bereits berichtet worden, dass die Neuigkeiten für den gebürtigen New Yorker nicht unbedingt einfach gewesen seien. "Scott ist so unterstützend wie möglich, während er gleichzeitig versucht, sich um sich selbst zu kümmern. Es schmerzt ein wenig und er wird immer Liebe für Kourtney empfinden, aber gleichzeitig ist er auch glücklich und freut sich für sie," hatte ein Informant gegenüber ET News erklärt.

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Realitystar

Anzeige

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian auf der Met Gala 2022

Anzeige

Getty Images Scott Disick, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de