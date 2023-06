Laura Maria Rypa findet: Bei Pietro sitzt das Geld zu locker

Pietro Lombardi (31) lebt auf großem Fuße! Bereits 2020 waren der Musiker und Laura Maria Rypa (27) ein Paar, jedoch zerbrach die Beziehung nur kurze Zeit später. Im vergangenen Jahr fanden die beiden wieder zueinander und schweben spätestens seit der Geburt von Söhnchen Leano auf Wolke sieben. Dennoch scheinen sie trotzdem von den typischen Beziehungsproblemen nicht verschont zu bleiben. Pietro macht jetzt deutlich, dass das Paar nicht immer ganz einer Meinung ist.

Wie Pietro in seiner Instagram-Story berichtet, ist seine Verlobte Laura eher weniger erfreut über das spendable Kaufverhalten ihres Liebsten. "Das kann nicht wahr sein", heißt es da laut Pietro von der 27-Jährigen, als die erfährt, wie viel Bargeld der Sänger in seiner Tasche hat. "Du gibst unterwegs zu viel Geld aus!", ruft die Influencerin im Hintergrund seines Videos. Doch stimmt der 31-Jährige dem am Ende auch zu und räumt ein: "Wir kaufen uns jetzt zusammen ein Haus, deswegen müssen wir sparsam sein. Sie hat schon recht."

Erst kürzlich teilte das Paar im Rahmen einer Fragerunde mit Fans auf Instagram, wie viel Geld sie monatlich ausgeben. Während Laura meinte, es nicht einschätzen zu können, posaunt ihr Gatte geradewegs eine Summe von über 3.000 Euro heraus. "Bist du bekloppt?", entgegnet Laura daraufhin.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn Leano Romeo

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa

