Prinz William hat Geburtstag: So gratuliert König Charles!

Ein besonderer Tag für den Thronfolger! In den vergangenen Monaten wurde in Großbritannien so einiges zelebriert: Erst wurde König Charles III. (74) mit einer pompösen Zeremonie zum Oberhaupt der Monarchie gekrönt, dann stand seine Ehrenparade – Trooping the Colour – an. Nur wenige Tage nach seinem Vater feiert nun heute Prinz William seinen 41. Geburtstag. König Charles und Königin Camilla (75) senden ihm jetzt liebevolle Geburtstagsgrüße!

Auf ihrer offiziellen Instagram-Seite teilt das Königspaar ein süßes Papa-Sohn-Foto. Auf dem Schnappschuss sind die zwei bei Charles' Krönungszeremonie zu sehen – ganz ausgelassen lachen die beiden, während William seinem Vater etwas an seinen goldenen Umhang steckt. "Wir wünschen dem Prince of Wales alles Gute zum heutigen Geburtstag!", widmen die Royals dem Geburtstagskind liebe Worte.

Am Sonntag wurde in England der Vatertag gefeiert – auch zu diesem Anlass postete der König etwas im Netz. Neben einem Bild von Charles und seinem Vater Prinz Philip (✝99), war auch eine überraschende Aufnahme zu sehen: Ein Foto zeigt den Royal mit seinen beiden Söhnen William und Harry (38) im Teenager-Alter. Zu seinem jüngeren Sohn hat er aktuell eigentlich eine schwierige Beziehung.

Anzeige

Getty Images Britische Königsfamilie nach Trooping-the-Colour-Parade

Anzeige

Getty Images Prinz William küsst seinen Vater

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, König Charles und Prinz William im Jahr 2002

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de