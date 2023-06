Liebescomeback? Joe Alwyn zeigt Taylor Swift kalte Schulter!

Kein Liebescomeback. Insgesamt sechs Jahre waren Taylor Swift (33) und Joe Alwyn (32) ein Paar. Im März dieses Jahres folgte jedoch die Trennung. Seitdem soll die "Anti-Hero"-Interpretin unter anderem den The-1975-Sänger Matty Healy (34) gedatet haben. Doch auch dies sei inzwischen Geschichte. In einem Song ihres aktuellen Albums soll Taylor Gerüchten zufolge jetzt ihre langjährige Beziehung zu Joe verarbeitet haben – was Fans kurzzeitig auf eine Versöhnung hoffen ließ. Doch soll der Schauspieler daran, laut US-Berichten, reichlich wenig Interesse haben.

Wie Radar Online berichtet, habe Joe sich bereits endgültig von der Sängerin entfernt. Er hätte demnach auch "kein Interesse" daran, Taylor eine zweite Chance zu geben, verrät ein Insider. Auch während der Beziehung sei der Brite irgendwann nicht mehr glücklich gewesen, meint eine weitere Quelle zu wissen: "Die Beziehung hat nicht funktioniert, und er ist erleichtert, dass sie vorbei ist." Letztlich bleibt auch weiterhin unklar, ob die Zeilen in Taylors Song "You're Losing Me" nun wirklich an ihren Ex Joe gerichtet waren.

Derzeit macht Taylor mit der Verkündung ihrer Europatour Schlagzeilen. Demnach wird die Blondine im Rahmen ihrer "The Eras Tour" für insgesamt drei Termine in Deutschland Halt machen. "Ich kann es kaum erwarten, euch nächstes Jahr [...] zu sehen!", schreibt sie voller Vorfreude zu dem Beitrag.

MEGA Taylor Swift und Joe Alwyn im Dezember 2018

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Getty Images Joe Alwyn, Schauspieler

