Schlimmster Look? Fans belustigt über Kim Kardashians Outfit

Dieser Look findet nur wenig Gefallen! Kim Kardashian (42) zeigt sich gerne in ausgefallener Kleidung. Ob besonders sexy oder glamourös, der Reality-TV-Star scheint genau zu wissen, wie man einen perfekten Auftritt hinlegt. Doch mit ihrem letzten Look hat die Beauty wohl nicht all ihre Fans überzeugen können. Auch wenn sich die Community in einem Punkt wiederum einig zu sein scheint: Kims Outfit erinnert an ein ganz bestimmtes beliebtes Computerspiel.

Zu Pharrell Williams (50)' Louis Vuitton Modenschau bot sich ein regelrechtes Staraufgebot. Neben Beyoncé (41) und Jared Leto (51) wollte sich das auch Kim nicht entgehen lassen. Zur Show erschien die 42-Jährige in einem Sport-BH und passender Leggings im Camo-Print. Doch sorgt ihr Outfit auf Twitter prompt für belustigte Kommentare. So bezeichnen ihn manche als ihren "schlechtesten Look aller Zeiten". Ein anderer User fragt sich wiederum: "Warum sieht sie wie eine Minecraft-Figur aus?" Gemeint ist hier das Computerspiel, das für seine 3D-Klötzchenwelt bekannt ist.

In den vergangenen Tagen sorgte Kim nicht nur mit ihrer Outfitwahl für Schlagzeilen. Wie Mirror berichtet, plane der Realitystar wohl, ihrer schwangeren Schwester Kourtney das Rampenlicht zu stehlen. So soll Kim offenbar ein Video gepostet haben, dass sie dabei zeigt, wie sie einem ehemaligen Häftling Geld überreicht.

Getty Images Kim Kardashian und Jared Leto, Juni 2023

Getty Images Kim Kardashian, Oktober 2019

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2023

