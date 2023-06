Sohn Damian macht Karriere: Sylvie Meis ist total stolz!

Ihr Sohn tritt in die Fußstapfen seines Vaters! Sylvie Meis (45) war von 2005 bis 2013 mit Rafael van der Vaart (40) verheiratet und bekam mit dem Fußballprofi einen Sohn. Damian van der Vaart ist mittlerweile schon 17 Jahre alt und lebt seit drei Jahren bei seinem Papa in Dänemark, um an seiner eigenen Karriere auf dem Spielfeld zu arbeiten. Im Interview mit Promiflash schwärmt Sylvie nun total von ihrem Sohnemann!

"Ich freue mich, dass er so toll aufwächst und dass er seinen Traum lebt, dass er Fußballer ist", schildert die 45-Jährige gegenüber Promiflash beim Raffaelo Summer Day in Berlin. Dass er neben seiner professionellen Sportkarriere auch noch die Schule meistert und "versucht alles richtigzumachen", freue die Moderatorin auch sehr. "Ich bin sehr stolz auf ihn und so soll das auch sein", betont Sylvie.

Dass Damian in Dänemark lebt, war für die Niederländerin anfangs nicht einfach. "Das ist schon etwas, was schwierig für mich war", gibt Sylvie zudem im Interview mit Promiflash zu. Doch nun komme sie damit gut zurecht: "Mittlerweile bin ich sehr happy mit seinen Entscheidungen. Er hat seine Ziele und Träume und die verfolgt er auch ganz konzentriert."

Anzeige

ActionPress Sylvie Meis im Juni 2023

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit ihrem Sohn Damian

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und Damian van der Vaart

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de