Blondschöpfe: Thomas Gottschalks Nachkommen ähneln ihm sehr!

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm! Der Moderator Thomas Gottschalk (73) ist aus der deutschen Fernsehlandschaft kaum wegzudenken. Bereits im Jahr 1987 flimmerte die erste Ausgabe seiner beliebten Samstagabendshow "Wetten, dass...?" über die Bildschirme. Privat machten ihn seine Söhne Roman und Tristan zum stolzen Familienvater. Nun gibt der blonde Lockenkopf im Netz einen Einblick in sein Privatleben und zeigt: Die allerkleinsten Nachkommen in seiner Familie sehen ihm sehr ähnlich!

Auf seinem Instagram-Profil teilt Thomas ein Foto mit seinen Followern, das ihn mit seinem Enkel Sebastian und seinem Großneffen Paul zeigt. Die beiden haben eine blonde Lockenmähne wie ihr berühmtes Familienmitglied. Darunter kommentiert Thomas: "Mein Enkel Sebastian und mein Großneffe Paul. Blondhaarige haben mehr Spaß… die Geschichte geht weiter." Im Gespräch mit Bild verrät der Moderator außerdem, dass der kleine Sebastian normalerweise viel gelockteres Haar als auf dem Foto habe und ihm sogar noch ähnlicher sehen würde.

Während der Papa des kleinen Sebastian, Roman, mit seiner Frau Melissa in Kalifornien beheimatet ist, hat Thomas' zweiter Sohn Tristan erst kürzlich in New York den Bund fürs Leben geschlossen. Die ganze Familie Gottschalk war für diesen Anlass in den Big Apple gereist, um gemeinsam mit Tristan und dessen Partnerin Alexa zu feiern.

Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk, Moderator

Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker bei "Wetten, dass...?" im November 2022

Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk, TV-Entertainer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de