Ehekrise? Oliver und Amira Pocher haben "schwierige Zeit"

Haben sie etwa Beziehungsprobleme? Oliver (45) und Amira Pocher (30) sind bereits seit 2019 verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne. Vor wenigen Tagen wurde behauptet, dass es in der Ehe des Komikers und der Moderatorin kriseln soll. Diese Gerüchte bestätigen die beiden nun in ihrem Podcast "Die Pochers": "Es ist halt im Moment schwierig. Das wissen die Leute in unserem Umfeld und einer hat dann auch gequatscht, aber so ist es." Doch Sorgen brauchen sich ihre Fans wohl nicht machen – der TV-Star meint, dass eine Partnerschaft nicht immer nur aus guter Laune bestehe.

