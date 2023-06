Ist dieser Newcomer der Neue von Schlagerstar Michelle?

Sind sie etwa das neue Traumpaar der Schlagerwelt? Michelle (51) hatte in der Vergangenheit schon einige eher durchwachsene Beziehungen. Unter anderem war sie mit Musikern wie Albert Oberloher (60), Matthias Reim (65) und Karsten Walter (30) zusammen. Leider immer ohne Zukunft. In einem Interview berichtete sie dann, ihr Beuteschema ändern zu wollen, um den Richtigen zu finden. Und das scheint nun geklappt zu haben. Michelle soll wieder in einer Beziehung sein!

Wie Bild berichtet, ist die "Idiot"-Interpretin angeblich mit dem Schlager-Newcomer Eric Philippi zusammen. Der 26-Jährige gewann die aktuelle "Schlagerchallenge" von Florian Silbereisen (41) – und startete dann in der Branche durch. Inzwischen soll der "Schockverliebt"-Sänger auch das Herz der ehemaligen DSDS-Jurorin gewonnen haben. Im Frühjahr durfte der Musiker dann sogar als Gast bei Michelles Tour auftreten, wo sie gemeinsam Duette auf der Bühne performten.

Schon vor ihrer Tour war Michelle ziemlich begeistert davon, Eric als Unterstützung dabei zu haben. Bei Instagram freute sie sich: "Ich bin auf jeden Fall schon schockverliebt und ich freue mich mega, dass er dabei ist."

Getty Images Michelle, Sängerin

Getty Images Eric Philippi im April 2022

Getty Images Michelle im Februar 2012

