Trieb Thorsten Legat ein Keil zwischen Nico und Ex Sarah?

Sarah Liebich packt pikante Details aus. Die Bankkauffrau stellte bei Temptation Island ihre Beziehung mit Nico Legat auf die Probe – und das ohne Erfolg: Der Sohn von Thorsten Legat (54) ging der Blondine mit der Verführerin Siria in der Show fremd. Doch ist sein Verhalten etwa auf den Streit mit seinem Vater zurückzuführen? Schließlich hatte die Ex des Technikers verraten, dass zwischen Nico und seiner Familie eigentlich Funkstille geherrscht habe. Jetzt plaudert Sarah sogar Details zu diesem Konflikt aus.

In ihrer Instagram-Story berichtet die Beauty von Nicos Geburtstag, an dem seine Mutter und sein Vater sie besucht haben. "Als wir dann am Tisch saßen, sagte sein Vater irgendwann ganz trocken: 'Du bist ja jetzt schon lange mit Sarah zusammen, wird es nicht langsam Zeit eine andere zu f*cken?'", packt sie aus. Von dieser Aussage sei sie sehr geschockt gewesen und habe sich daraufhin in die Küche verdrückt. Nicos Eltern sollen daraufhin die Heimreise angetreten haben. "Ein paar Minuten später war ich blockiert […]. Als Nico seine Eltern angesprochen hat, sagte man nur: 'Sarah hätte sich nicht korrekt verhalten'", führt sie aus.

Daraufhin sei der Techniker damals vor die Wahl gestellt worden: Entweder Sarah oder seine Familie. Aus Liebe zu der Bankkauffrau habe er sich für sie entschieden. Bis zum Dreh von "Temptation Island" sollen Nico und seine Eltern daher keinen Kontakt gehabt haben.

Sarah Liebich, Realitystar

Thorsten und Alexandra Legat im November 2021 in Hürth

Nico Legat, Realitystar

