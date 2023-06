Wollen Jennifer Lawrence und Cooke Maroney ein zweites Kind?

Das Paar hat wohl Gefallen am Elternsein gefunden! Bekannt ist die US-amerikanische Schauspielerin Jennifer Lawrence (32) unter anderem für ihre Rollen in Hunger Games und "Silver Linings". Doch auch privat hat die Oscar-Preisträgerin ihr Glück im Kunstdirektor Cooke Maroney gefunden. Erst im vergangenen Jahr wurde die Liebe des Paares mit der Geburt des kleinen Cy gekrönt. Wollen Jennifer und Cooke noch mehr Kinder?

"Sie denken darüber nach, ein zweites Kind zu bekommen", plaudert nun ein Insider gegenüber Us Weekly aus. Zunächst seien die beiden noch unsicher darüber gewesen, erneut Eltern zu werden, doch allmählich scheinen sie Gefallen an dem Gedanken zu finden. "Sie sind besessen von Cy und lieben es, ihren Freunden und Familien Videos zu zeigen", erklärt die Quelle. Sie fügt noch hinzu: "Sie freunden sich allmählich mit der Möglichkeit eines zweiten Kindes an."

Da die Schauspielerin aufgrund ihres Berufes viel unterwegs ist, sei sie ziemlich oft auf ihren Partner angewiesen. Das scheint jedoch kein Problem zu sein! "Zum Glück ist mein Mann der tollste Vater auf der ganzen Welt. Wenn ich also arbeite, habe ich nicht mehr Schuldgefühle als die üblichen täglichen, ganztägigen Elternschuldgefühle", schwärmte Jennifer gegenüber des Interview-Magazins.

Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei der Premiere von "No Hard Feelings" in New York

Anzeige

T.JACKSON / BACKGRID / ActionPress Cooke Maroney, Jennifer Lawrence und ihr Sohn Cy im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei der Premiere von "No Hard Feelings" in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de