Laut Adam Sandler: So sollte Jennifer Anistons Partner sein

Die beiden verbindet eine lange Freundschaft. Adam Sandler (56) und Jennifer Aniston (54) kennen sich seit über 30 Jahren und standen mehrfach miteinander vor der Kamera. So auch für die Fortsetzung ihres Netflix-Hits "Murder Mystery". Der zweite Teil des Erfolgsfilms erscheint noch diese Woche. Bei der Premiere kam aber nicht nur der Film zur Sprache: Adam beschrieb auch, wie er sich einen neuen Partner für Jennifer ausmalt.

In einem Interview mit Access Hollywood erklärt Adam, wie er sich Jennifers zukünftigen Partner vorstellt. "Ich will, dass sie glücklich ist. Was immer sie macht, ich bin auf ihrer Seite. Aber er sollte ein gutes Herz haben, lustig und leicht sein. Ein gewisses Maß an Weichheit tut auch nicht weh", erklärt der Schauspieler. Aber er würde sich nie in ihre Beziehungen einmischen, sondern sie immer unterstützen.

Darüber hinaus scherzt Adam auch über seinen Premieren-Look im Vergleich zu Jennifers. "Findest du, ich sehe besser aus als Anderson? Alle sagen es", fragt der Schauspieler lachend, der im lässigen Hoodie und mit Turnschuhen zur Premiere erscheint.

Scott Yamano/Netflix Jennifer Aniston und Adam Sandler in "Murder Mystery 2"

Getty Images Jennifer Aniston und Adam Sandler in Paris 2023

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston und Adam Sandler im Februar 2022

