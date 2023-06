Alkoholsucht: Sara Kulka macht sich wegen Kindern Vorwürfe

Sara Kulka (32) macht sich aktuell sehr viele Gedanken! Im November vergangenen Jahres beschloss die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin, ihr Alkoholproblem publik zu machen und dieses zu bekämpfen. Ihren Tiefpunkt erreichte die Influencerin, als sie zahlreiche Blackouts hatte. Mittlerweile scheint sie die Sucht im Griff zu haben. Dennoch macht sie sich rückblickend Vorwürfe: Sara sieht sich als schlechtes Vorbild für ihre Kinder!

"Ich habe für mich und meine Kinder geschworen, ich packe das Zeug nie wieder an", erklärt das Model gegenüber Promiflash bei der Fashion Show von Ernsting’s family. Denn ihre beiden Töchter bekamen ihr Problem mit: "Das ist das, was ich tatsächlich am allermeisten bereue, dass ich meinen Kindern dahingehend so ein schlechtes Vorbild war." Jedoch betont Sara auch, dass stets jemand da gewesen sei, der auf ihren Nachwuchs aufgepasst hat, als sie es nicht konnte.

Sie wolle nun positiv in die Zukunft blicken. Deswegen versuche die 32-Jährige jetzt, das Beste daraus zu machen und ein Vorbild zu sein. Die Öffentlichkeit an ihren Problemen teilhaben zu lassen, hat Sara aus einem bestimmten Grund getan: "Ich möchte aber auch offen damit umgehen, weil ich weiß, dass es vielen Mamas und Papas da draußen auch so geht."

