Dieser Reality-TV-Star soll Zendayas neuer Bodyguard sein

Nanu, wer ist das denn? Zendaya Coleman (26) und Tom Holland (27) lernten sich 2016 am Set von Spiderman: Homecoming kennen. Doch erst fünf Jahre später machten die Schauspieler ihre Beziehung öffentlich, nachdem plötzlich Knutschfotos von den beiden aufgetaucht waren. Jetzt wurde Zendaya aber mit einem anderen Mann gesichtet. Doch es gibt keinen Grund zur Sorge: Offenbar soll sie nur einen Bodyguard eingestellt haben – und zwar einen Reality-TV-Star.

Wie Daily Mail Celebrity berichtete, soll der Hollywood-Star einen ehemaligen britischen "Take Me Out"-Kandidaten namens Joel als Leibwächter engagiert haben. Dieser soll 2019 am TV-Format teilgenommen haben. Sie wurden auch schon mehrfach zusammen gesehen. Letzte Woche waren sie in einem Londoner Geschäft einkaufen und vergangenen Monat wurden die beiden bei einer Veranstaltung in Venedig gesichtet.

"Mein Hemd sitzt immer knackig, mein Essen wird immer pünktlich serviert. Ich mag einen harten Job haben, aber ich werde auch der perfekte Hausmann sein", soll Joel damals in der Show gesagt haben. Bei einer Challenge in der Sendung konnte Joel auch gleich seine muskulösen Arme präsentieren. Er musste über Baumstämme hüpfen, über ein Klettergerüst steigen, Liegestütze machen und an einem Seil hochklettern. Ob er damals mit einer Frau nach Hause ging, ist nicht bekannt.

Getty Images Tom Holland und Zendaya, 2021

ActionPress Zendaya Coleman in Mumbai, April 2023

Getty Images Zendaya auf der Spiderman-Premiere

