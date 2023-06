"Guter Dinge": Lars Maucher äußert sich zu Krise mit Jill

Auch Lars Maucher (26) äußert sich! Der Hottie hatte Jill Lange (22) 2022 bei Ex on the Beach kennengelernt – und es hatte direkt gefunkt. Nur kurze Zeit später bestätigten die beiden Reality-TV-Stars dann in einer Beziehung zu sein. Doch die hat Höhen und Tiefen – bereits im März schien es nicht so gut zu laufen. Inzwischen ist Jill aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und sprach von einem Schlussstrich. Nun bricht auch Lars sein Schweigen und spricht über den Stand der Dinge!

"Jill und ich haben uns am Schluss nicht mehr allzu gut verstanden, wir hatten oft Streit, hatten Diskussionen. Jetzt ist der Streit so eskaliert, dass wir gesagt haben: 'Geht nicht mehr'", erklärt der 26-Jährige. Beide wollen jetzt versuchen, einen klaren Kopf zu kriegen und nachzudenken. "Ich hoffe, wir halten an unserer Beziehung fest und versuchen einen Neustart in NRW, weil hier bei mir im Dorf werden wir nicht mehr glücklich", gibt Lars zu.

Es müsse jetzt erst ein bisschen Ruhe einkehren und Gras über die Sache wachsen. "Dann werden wir mit klarem Kopf entscheiden, wie es für uns weiter geht", berichtet der Hottie. Eine Beziehung habe immer Höhen und Tiefen und bedeute Arbeit. "Man muss Kompromisse eingehen, man muss sich oft hinten anstellen und das ist nicht immer leicht, aber ich bin guter Dinge. Wenn man sich liebt, schafft man alles", schließt Lars ab.

Instagram / lars.m_27 Bachelorette-Kandidat 2021: Lars Maucher

Sonstige Jill Lange und Lars Maucher, "Ex on the Beach"-Teilnehmer 2022

Instagram / jill_langee Lars Maucher und Jill Lange

