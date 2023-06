"Hinterfotzig": Warum beleidigte Nico Legat seine Ex Sarah?

Was steckt hinter seinen Aussagen? Bei der diesjährigen Staffel von Temptation Island stellten Nico Legat und Sarah Liebich ihre Treue auf die Probe – und scheiterten: Der Sohn von Thorsten Legat (54) konnte der Verführerin Siria Longo nicht widerstehen. Als sein Betrug ans Licht kommt, entfacht ein großer Streit. In Interviews ließ der Techniker dabei kein gutes Wort an seiner Ex und beleidigte sie übel. Warum griff Nico Sarah so an?

Im Interview mit Calvin Kleinen (31) auf dem "Temptation Island"-YouTube-Kanal fragt die Beauty ihren Ex, warum er sie "hinterfotzig" nannte. Er habe im Netz viele Sachen gelesen, die Sarah über ihn gesagt hätte. "Da ist sehr viel hochgekommen für mich. Ich war eh sehr impulsiv zu der Zeit. Ich wusste nicht, was richtig und falsch war", meint der 25-Jährige und fügt hinzu: "Die Sache ist mir wirklich rausgerutscht." Nico bereue es, sich zu seiner Beleidigung nicht mehr geäußert zu haben: "Die Aussage war scheiße von mir. Das war wirklich dumm."

Bereits kurz nach der Show reflektierte der Reality-TV-Star in seiner Instagram-Story über den Seitensprung sowie sein Verhalten. "Ich bin extrem geschockt darüber, was ich bei 'Temptation Island' alles gemacht habe. Die letzten Wochen waren für mich sehr schwer." Was Sarah durchleiden musste, sei "maximal asozial von [ihm] und lässt sich auch nicht entschuldigen."

RTL / Frank J. Fastner Nico Legat und Sarah Liebich, "Temptation Island"-Kandidaten

RTL / Frank J. Fastner Sarah Liebich, "Temptation Island"-Kandidatin

Temptation Island, RTL+ Nico Legat, "Temptation Island"-Kandidat

