Iris Klein ist sicher: "Mister T" würde sie nicht betrügen

Iris Klein (56) weiß ihren Neuen offenbar sehr zu schätzen – und ist sich seiner Treue sicher. Seit der Trennung von Peter Klein (56) Anfang des Jahres teilt die einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin Schritt und Tritt mit ihren Followern. So spricht sie auch offen über ihren neuen Freund, den sie für die Öffentlichkeit "Mister T" tauft. Jetzt erklärt Iris ganz sicher: Ihr neuer Partner würde sie niemals betrügen.

Laut Iris habe ihr Ex sie mit Yvonne Woelke (41) betrogen. Mit ihrem neuen Freund könne ihr das, ihren Angaben nach, allerdings nicht mehr passieren. "Er sagte, dass er mit sich im Reinen ist und sich im Leben schon ausgetobt hat. Er auch keine Bestätigung von anderen Frauen braucht, da er von sich überzeugt ist und weiß, wie gut er ist", erklärt die 56-Jährige in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu, dass er einfach "ein toller Mensch" sei.

Iris vertraut darauf, dass ihr Neuer es ernst mit ihr meint – immerhin sei der Motorrad-Liebhaber nicht an einem Leben in der Öffentlichkeit interessiert. "Er strebt auch keine TV-Karriere an und will mich auch nicht als Sprungbrett benutzen", ist sich die Mutter von Daniela Katzenberger (36) sicher.

Instagram / peterklein_official Peter Klein und Iris Klein

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Star

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Realitystar

