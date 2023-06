Mit Sarah befreundet: Charline und Nico Legat in Kontakt

Sarah Liebich fühlt sich hintergangen! Die Blondine hatte sich in der diesjährigen Staffel Temptation Island mit ihrem damaligen Partner Nico Legat dem ultimativen Treuetest gestellt. Doch der Sohn von Thorsten Legat (54) versagte auf ganzer Linie: Er schlief mit der Verführerin Siria vor laufenden Kameras. Verständlicherweise möchte Sarah nun keinen Kontakt mehr mit ihrem Ex. Ihre Freundin Charline steht allerdings noch im Austausch mit Nico – und Sarah findet das alles andere als gut!

In einem Interview mit Calvin Kleinen (31) auf dem "Temptation Island"-YouTube-Kanal erklärt der 25-Jährige, dass er mit Charline Kontakt habe. Seine Ex-Freundin war von dieser Tatsache sichtlich überrascht und fragte: "Wie kommt es, dass du mit Charline Kontakt hast? Weil davon hat sie mir komischerweise gar nichts erzählt. [...] Mir fällt gerade bisschen was aus dem Gesicht." Die Blondine sei ihre Vertrauensperson gewesen und Sarah ist sehr enttäuscht, dass sie von dem Austausch mit ihrem Ex nichts wisse.

Um das Problem aus dem Weg zu schaffen, riefen die Realitystars während des Interviews kurzerhand Charline an. Doch das Gespräch musste auf deren Wunsch aus dem Video herausgeschnitten werden. Auch wenn nicht gezeigt wurde, worüber die vier sprachen, war Sarah ziemlich geschockt. "Ich komme gerade nicht klar darauf", meinte sie danach.

RTL Sarah, Tatum, Loreen und Charline, "Temptation Island"-Kandidatinnen

Temptation Island, RTL+ Tatum, Loreen, Sarah und Charline bei "Temptation Island"

RTL / Frank J. Fastner Nico Legat und Sarah Liebich, "Temptation Island"-Kandidaten

