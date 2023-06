Nach Klinikaufenthalt: Coupleontour-Ina hat jetzt Extensions

Coupleontour-Ina hat eine neue Frisur! Vergangenes Jahr hatte die Influencerin einen ziemlich schweren Schicksalsschlag verkraften müssen: Im Alter von nur 26 Jahren hatte sie einen schweren Schlaganfall erlitten. Aufgrund von Operationen am Kopf trägt die Internetbekanntheit ihre Haare nun kurz. Das kaschierte die Blondine zunächst mit einer Perücke. Damit ist jetzt jedoch offenbar Schluss! Nun zeigt Ina nämlich ihre neuen Extensions!

"Ina bekommt heute eine Haarverlängerung", teastert Inas Frau Nessie in einem Video auf Instagram an. Darin geht es schließlich auch schon ums Eingemachte und am Ende wird auch schon die neue Frisur der 27-Jährigen gezeigt! "Ich muss nur lernen, die Übergange erst mal zu kaschieren, bis meine länger sind", erklärt Ina unter dem Beitrag.

"Ich habe mit der Perücke das Gefühl gehabt, [...] dass all das Schlimme nicht passiert ist", erklärte die Blondine zuvor ihre Entscheidung. Für sie sei die Perücke eine Art Schutz gewesen. Inzwischen habe sich die YouTuberin mit den kurzen Haaren anfreunden können, sie räumte jedoch ein: "Ich finde die Haare, wie sie sind, in Ordnung, aber trotzdem fehlen mir die längeren Haare – das bin einfach mehr ich."

Instagram / coupleontour Coupleontour im Jahr 2023

Instagram / coupleontour Coupleontour-Ina im Mai 2023

Instagram / coupleontour Ina von Coupleontour im April 2023

