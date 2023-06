Jennifer Lawrence änderte ihre Einstellung zur Mutterschaft

Jennifer Lawrence (32) spricht über ihren Sohn! Die Schauspielerin hält ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Hin und wieder gibt die "Tribute von Panem"-Darstellerin aber doch das ein oder andere Detail preis. Im April des vergangenen Jahres wurden sie und ihr Ehemann Cooke Maroney zum ersten Mal Eltern – und inzwischen läuft ihr Baby sogar schon. Nun spricht Jennifer ausnahmsweise mal wieder über ihren Cy!

Wie Hello Magazine berichtet, erklärt Jennifer ihrer Schauspielkollegin Cameron Diaz (50) in einem Interview: "Das Beste, was ich tun kann, ist, dafür zu sorgen, dass er weiß, dass er geliebt wird und dass er unsere oberste Priorität ist, und zu versuchen, ein gutes Beispiel für Freundlichkeit zu sein." Zu dieser Erkenntnis sei sie aber erst mit der Zeit gekommen – als sie ihre Einstellung zur Elternschaft geändert hat. Sie habe akzeptiert, dass Berühmtheit ein Teil ihres Lebens ist. Dennoch wolle die Blondine nicht, dass ihre Ängste und ihr Ärger auf ihren Sohn abfärben.

Ein Insider berichtete erst vor wenigen Tagen davon, dass Jennifer und ihr Cooke darüber nachdenken würden, noch ein zweites Kind zu bekommen. "Sie sind besessen von Cy und lieben es, ihren Freunden und Familien Videos zu zeigen", erklärte die Quelle gegenüber Us Weekly. Die Oscar-Preisträgerin und ihr Mann würden sich langsam mit dem Gedanken anfreunden, noch ein Baby zu kriegen.

T.JACKSON / BACKGRID / ActionPress Cooke Maroney, Jennifer Lawrence und ihr Sohn Cy im Juni 2023

Getty Images Jennifer Lawrence im Juni 2023

ZapatA/MEGA Jennifer Lawrence, Schauspielerin

