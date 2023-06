Unter Druck: Nico Legat wollte doch nicht nur Show machen

Nico Legat war verzweifelt! Der Sohn von Thorsten Legat (54) war mit seiner damaligen Freundin Sarah Liebich in der diesjährigen Staffel von Temptation Island angetreten. Dort stellten die beiden ihre Beziehung auf die Probe – und scheiterten kläglich. Der Fitness-Fan wurde sogar intim mit einer Verführerin. In der Wiedersehensshow gab Nico zu, dass er das alles nur tat, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Doch nun nahm er diese Aussage zurück.

Calvin Kleinen (31) sprach den 25-Jährigen in einem YouTube-Interview auf dem "Temptation Island"-Kanal auf diese Behauptungen an. Nico erklärte, dass er nicht nur für die Berühmtheit fremdgegangen sei. Er habe dies beim Wiedersehen gesagt, da er keinen anderen Ausweg gesehen habe: "Ich wusste irgendwann gar nicht mehr, was ich sagen sollte. Weil ich halt einfach nur den Drang hatte, aus dieser Situation zu flüchten."

Nach einigem Zögern hatte Nico beim großen Wiedersehen zugegeben: "Vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Show zu tun, da bin ich offen und ehrlich." Daraufhin hatte Moderatorin Lola weiter nachgehakt: "Also bist du mit der Absicht reingegangen, Schluss zu machen und einfach nur Show zu machen?", was Nico nickend mit "Ja" beantwortet hatte.

RTL / Frank J. Fastner Nico Legat und Sarah Liebich, "Temptation Island"-Kandidaten

Temptation Island, RTL+ Nico Legat und Siria Longo bei "Temptation Island"

Instagram / nico.legat Nico Legat, Realitystar

