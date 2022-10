Erste Setbilder: So sieht Jacob Elordi als neuer Elvis aus!

Für Jacob Elordi (25) wird es nun ernst! Der Schauspieler ist seit seinem Durchbruch in der Erfolgsserie Euphoria aus Hollywood nicht mehr wegzudenken. Erst vor wenigen Monaten wurde bekannt gegeben, dass der The Kissing Booth-Darsteller Elvis Presley (✝42) verkörpern wird. Diesmal wird es sich jedoch hauptsächlich um Priscilla Presley drehen, denn ihre Memoiren "Elvis and Me" werden aktuell verfilmt. Nun wurde der Australier zum ersten Mal in seiner Elvis-Rolle am Filmset gesichtet.

Die ersten Fotos des Sets wurden von TMZ veröffentlicht. Auf den Bildern sieht man Jacob in voller Montur der Rock-'n'-Roll-Legende. Zuerst trug er einen blauen Anzug mit einem weißen Hemd. Anschließend wechselte er in ein gestreiftes Hemd mit kurzen Shorts. An seiner Seite spielt Cailee Spaeny (25), welche Priscilla verkörpert. Mit einer hochgesteckten Frisur und einem Blumenkleid umarmte sie den Schauspieler.

Im Juni dieses Jahres war bereits ein anderer Film mit dem Titel "Elvis" über den King of Rock 'n' Roll zu sehen. In diesem wurde der Musiker von dem Schauspieler Austin Butler (31) dargestellt. Die "Elvis"-Verfilmung vom Regisseur Baz Luhrmann (60) war weltweit ein großer Erfolg.

Getty Images Jacob Elordi bei einer Premiere

Getty Images Cailee Spaeny bei einer Premiere in LA

Warner Bros / Hugh Stewart Austin Butler im Film "Elvis"

